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17 марта, 19:41

Мельникова выиграла чемпионат России на бревне и в вольных упражнениях

Виктория Кравченко
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Ангельна Мельникова.
Фото Reuters

Российская гимнастика Ангелина Мельникова завоевала две золотые медали на чемпионате России в Сочи. Спортсменка стала лучшей в вольных упражнениях и на бревне.

В упражнениях на бревне Мельникова набрала 14,133 балла. Второй стала Елена Герасимова (13,833), третьи — Злата Осокина и Кристина Шаповалова (по 13,466 балла).

В вольных упражнениях Мельникова набрала 14,333 балла. Серебро — у Виктории Листуновой (14,200), Лейла Васильева (13,533) замкнула тройку призеров.

Соревнования завершатся сегодня, 17 марта.

Ангелина Мельникова
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