Василий Титов считает, что Куляку нужно подать апелляцию на решение о годичной дисквалификации

Президент ФСГР Василий Титов заявил, что гимнасту Ивану Куляку необходимо подать апелляцию на решение о своей годичной дисквалификации.

«Скорее всего, апелляция будет подана, потому что нас не все устраивает в решении, которое было принято. Апелляцию будет подавать спортсмен, я же выражаю позицию федерации.

Апелляция будет подаваться в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики. Решение же было вынесено дисциплинарной комиссией этого фонда», — цитирует Куляка ТАСС.

5 марта 20-летний россиянин стал бронзовым призером в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Он вышел на награждение с буквой Z на форме.

18 мая Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала Куляка на год. Также он был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в паралелльных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.