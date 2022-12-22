Победитель Супербоула в составе «Денвера» Хиллман умер в возрасте 31 года

Игрок в американский футбол Ронни Хиллман скончался в возрасте 31 года, сообщила в социальной сети семья спортсмена.

В августе у игрока была выявлена агрессивная форма рака почки.

«С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине нашего любимого сына, брата и отца, Ронни К. Хиллмана-младшего», — говорится в сообщении.

Хиллман дебютировал в НФЛ в 2012 году, выступал за «Денвер Бронкос», «Миннесоту Вайкингс», «Сан-Диего Чарджерс» и «Даллас Ковбойс». В составе «Денвера» он стал победителем Супербоула-50 в 2016 году.