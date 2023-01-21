«Эти комментарии причиняют мне боль». Великая американка ответила хейтерам на критику «неидеального» тела

Хейтеры не смогли смутить знаменитую горнолыжницу.

Линдси Вонн — олимпийская чемпионка Ванкувера, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории. На ее счету золото Ванкувера-2010, две бронзы Олимпиад, две победы на чемпионатах мира, а также рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира (82). Даже после окончания карьеры в 2019 году она продолжает радовать своих поклонников подробностями своей жизни на страницах в соцсетях.

Фото Соцсети

У всех знаменитостей есть как фанаты, так и хейтеры, следящие за каждым их шагом и за всеми неудачными фотографиями. Во время соревнований Вонн приходилось много тренироваться, но и после ухода из спорта она не забывает о тренировках и поддерживает форму. Но нашлись и те, кому ее фигура показалось неидеальной. Под снимками в купальниках люди стали писать не только хвалебные, но и негативные комментарии с критикой внешности спортсменки. Однажды ее терпение лопнуло, и горнолыжница смело написала ответ своим хейтерам, открыто признав все свои недостатки.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

«На фотографиях в купальниках некоторым моя фигура кажется несовершенной, и подобные комментарии с критикой иногда причиняют мне боль. Я обычная женщина, иногда я сутулюсь, на моем животе появляются складки, а на ягодицах целлюлит. Но я никогда не забываю о том, каких грандиозных успехов помогло мне добиться мое тело. Всем, кто стесняется своей внешности: оставайтесь сильными, здоровыми и любите себя! И совсем не важно, что скажут на это хейтеры».

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Линдси гордится тем, что никогда не делала пластических операций и не фотошопила свои фотографии. Неудивительно, что на такое воодушевляющее послание у недоброжелателей ответа так и не нашлось. Несмотря ни на что, Линдси по-прежнему поддерживает себя в форме и выглядит потрясающе. Она продолжает посещать светские мероприятия и участвовать в стильных фотосессиях.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press