Самое зверское убийство. Как горнолыжница Соня Маккаски стала жертвой маньяка-психопата

Кошмарная история смерти участницы Олимпийских игр 1960 года.

Горнолыжница Соня Маккаски родилась в шотландском городе Элгин. После Второй мировой войны ее мать Дороти перевезла своих детей (у Сони были еще брат и сестра) в США. Там все они и начали заниматься горнолыжным спортом, но у Сони получалось лучше всех. Девушка начала мечтать об Олимпийских играх, однако у нее было британское гражданство. Тогда она осмелилась написать письмо в Лыжный клуб Великобритании. Когда команда прибыла в США, она познакомилась с тренером. Соня впечатлила его, и ее приняли в сборную страны.

Провал на Олимпиаде

В 1960 году она стала участницей зимних Олимпийских игр, которые состоялись в Скво-Вэлли в Калифорнии. Маккаски была лучшей в скоростном спуске, а ее поставили выступать на гигантский слалом. Во время соревнований она упала и заняла последнее место. Из-за провала на Олимпиаде Соня очень сильно переживала.

Соня Маккаски. Фото wikipedia.org wikipedia.org

«Это был еще неплохой результат, учитывая, что четыре спортсменки и вовсе не финишировали, — поясняла журналистам мать Сони. — Другие же горнолыжницы сборной выступили не лучше. Лишь Жозефина Гиббс смогла показать 33-й результат в гиганте, что стало лучшим результатом женской сборной на Олимпиаде».

Личная драма

Выйти из депрессии Соне помогло рождение ребенка. Однако счастье долгим не было. Сын был внебрачным, а когда она встретила своего будущего мужа, учителя физкультуры Джеффа Шмидта, он потребовал, чтобы малыша отдали в приемную семью. Девушка согласилась и в скором времени вновь стала мамой. У нее родился сын Уильям. Но и отношения с Джеффом у нее не сложились. Соня развелась и переехала в небольшой город Рино, который был известен своим казино.

Там она познакомилась с сотрудником кафедры английского языка Университета Невады Дэвидом Конрадом. Во время этого романа горнолыжница в третий раз стала мамой. У нее снова родился сын, которого назвали Кимом. Однако в личной жизни ее опять постигла драма — отношения с Конрадом дали не просто трещину. С ним она очень долго судилась, чтобы добиться алиментов на общего ребенка.

Соня очень страдала из-за того, что у нее не складывались отношения с мужчинами. Об этом она красноречиво писала в своем дневнике. Мучило ее и отсутствие денег. Спортсменка работала секретарем в фирме, а также подрабатывала инструктором на горнолыжном курорте Слайд-Маунтин. И мечтала... об очередной Олимпиаде.

Соня Маккаски. Фото asclosetocrime.blogspot.com asclosetocrime.blogspot.com

Шансы поехать на Игры-1964 у нее были. Представители британской сборной следили за своей спортсменкой, а она пыталась активнее тренироваться. Но полноценно это было делать трудно: личные драмы, маленькие дети, нехватка средств...

Трагическая смерть

5 апреля 1963 года ранним утром в ее дуплекс на Йори-авеню, который она только купила и начала обустраивать, залез маньяк. Он зверски задушил 24-летнюю девушку, изнасиловал, а после всего еще обезглавил, расчленил и засунул в сундук.

Обнаружил ее тело полицейский Рино Морт Аммерман, которого вызвала няня ее 10-месячного сына. Она запаниковала, что мать не забрала ребенка. Дверь офицеру никто не открыл, хотя у дома стоял автомобиль Сони. Это насторожило его, и он решился войти. Дверь была открыта, а по всей квартире разбросаны вещи.

«То, что я увидел, стало для меня не просто шоком. Было ощущение, что кто-то просто ударил меня топором между глаз. Увидел, что валяется какой-то внутренний орган. Но у меня даже и в мыслях не промелькнуло, что это может быть человеческое сердце. Сначала я подумал, что это мясо оставила на полу собака», — рассказал жуткие подробности полицейский в интервью изданию Strait Times.

Толпа у дома Сони Маккаски после ее убийства. asclosetocrime.blogspot.com

Тело бывшей спортсменки было все изувечено. И эта зверская история стала настоящим шоком не только для провинциального города, но для всей Америки и Великобритании. Местные жители экстренно поменяли замки в своих домах, усилили охрану и стали бояться выходить на улицу в темное время.

Местный шеф полиции Элмер Бриску также отмечал жестокость убийства: «Для меня это самое жуткое убийство из тех, которые я когда-либо расследовал. Вы бы никогда не захотели был увидеть то, что увидели мы в этом дуплексе. Да и никто не должен такое видеть никогда, это слишком страшно».

Сенсационной стала и обложка газеты National Enquirer. На ней опубликовали незаретушированную фотографию жертвы со словами преступника: «Я вырезал ей сердце и наступил на него!». Этот выпуск газеты до сих пор считается одним из самых неоднозначных в истории прессы в США.

Маньяк

Преступника разыскивали всеми силами, народ паниковал, что его долго не могли поймать. К делу даже подключилось ФБР. Под подозрения попали все ее мужчины, но главными подозреваемыми были бывший любовник Конрад, с которым Соня судилась, и ее первый муж. Были опрошены ее коллеги, сняты все отпечатки.

Однако зацепку сотрудникам полиции дал пропавший фотоаппарат. Накануне няня видела его у Сони, а в доме фотоаппарат не нашли. Проверив все ломбарды, его обнаружили и вышли на след маньяка.

Им оказался 18-летний студент Томас Ли Бин. Он вырос в семье бывшего священника, ставшего госслужащим. Жил маньяк с отцом и братом всего в двух километрах от Сони. У Томаса сняли отпечатки пальцев, и они оказались идентичны тем, что нашли в доме горнолыжницы. При этом знакомы маньяк и его жертва не были. Это оказалась случайная смерть. Преступник выбрал женщину только по развешанному у дома белью, которое было для него фетишем.

Томас Ли Бин, 2013 год. Фото asclosetocrime.blogspot.com asclosetocrime.blogspot.com

Студент был психически нездоровым. Томас рос с отцом-тираном, от которого сбежала жена. При этом и сама мать преступника вела разгульный образ жизни, развлекаясь с любовниками на глазах у своих детей. В такой атмосфере вырос будущий маньяк. Он и ранее пытался нападать на людей, но было это еще в детстве. Тогда его отвели к психиатру, а также обязали регулярно отчитываться перед исправительным учреждением, в которой он наблюдался. За год до убийства ему разрешили не отмечаться у специалистов.

За такое жестокое убийство суд приговорил Бина к смертной казни в газовой камере штата Невада. Но в 1972 году Верховный суд США признал смертную казнь неконституционной и отменил ранее вынесенные приговоры. В результате маньяка освободили из камеры смертников. Однако он до сих пор остается в тюрьме.