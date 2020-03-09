Заключительные гонки Кубка мира по горнолыжному спорту пройдут без зрителей

Последние две гонки заключительного этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин пройдут без зрителей, сообщает AFP. Такое решение из-за распространения коронавируса приняли власти принимающей страны — Словении. Краньска Гора примет заключительные гонки 14 и 15 марта.

Ранее был отменен финальный этап Кубка мира у мужчин и женщин в Кортина д'Ампеццо.

Напомним, что среди мужчин на победу в общем зачете Кубка мира претендуют сразу три спортсмена: Александр Килле, который лидирует с отрывом в 54 очка, а также Алексис Пентюро и Хенрик Кристофферсен, который уступает лидеру 161 очко.