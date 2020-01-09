Швейцарец Даниэль Юле одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира в Мадонна-ди-Кампильо (Италия). Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен. Француз Клеман Ноэль показал третий результат. Россиянин Александр Хорошилов занял 14-е место.

Горные лыжи

Мадонна-ди-Кампильо (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Слалом

1. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.35,60 (47,56 + 48,04)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.35,75 (47,75 + 48,00)

3. Клеман Ноэль (Франция) — 1.35,85 48,36 + 47,49)

4. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.35,90 (48,09 + 47,81)

5. Алексис Пентюро (Франция) — 1.36,20 (48,47 + 47,73)

6. Неф Тангуй (Швейцария) — 1.36,45 48,43 + 48,02)

14. Александр Хорошилов (Россия) — 1.37,25 (47,98 + 49,27)

Симон Ефимов не сумел квалифицироваться во вторую попытку.