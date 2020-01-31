Тренировка в скоростном спуске у горнолыжниц перенесена на субботу

Третья тренировка в скоростном спуске у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи перенесена с пятницу на субботу, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее в рамках сочинского этапа были отменены две тренировки в скоростном спуске у женщин из-за неблагоприятных погодных условий.

Для того чтобы официальная гонка в скоростном спуске на этапе Кубка мира состоялась, по правилам FIS ей должна предшествовать хотя бы одна тренировка в этой дисциплине.