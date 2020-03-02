Пентюро победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии и возглавил зачет Кубка мира

Французский горнолыжник Алексис Пентюро выиграл соревнования в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Хинтерстодере. Россиянин Александр Андриенко не квалифицировался, Иван Кузнецов не финишировал в первой попытке, Павел Трихичев дисквалифицирован в первой попытке.

Пентюро возглавил после этой победы общий зачет Кубка мира, он опережает норвежца Александра Кильде на 26 очков.

Хинтерстодер (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Алексис Пентюро (Франция) — 2.41,96 (1.24,30 + 1.17,66)

2. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.42,41 (1.25,20 + 1.17,21)

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.42,68 (1.25,72 + 1.16,96)

4. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.42,86 (1.26,24 + 1.16,62)

5. Лука Де Алипрандини (Италия) — 2.43,17 (1.26,02 + 1.17,15)

6. Александр Килле (Норвегия) — 2.43,30 (1.26,18 + 1.17,12)