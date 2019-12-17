Марсель Хиршер: «Получаю удовольствие, смотря гонки по ТВ. Ностальгии нет»

Титулованный австрийский горнолыжник Марсель Хиршер отметил, что не жалеет о решении завершить карьеру, о котором объявил в сентябре. 30-летний восьмикратный победитель Кубка мира в общем зачете не хочет возвращаться к соревнованиям.

— Через две недели после объявления о завершении карьеры мне стало интересно, умное ли решение я принял, — цитирует L'Equipe Хиршера. — Но сейчас я сосредоточен на нормальной жизни. Я на сто процентов уверен, что это было подходящее время для завершения карьеры. Думать о возвращении нет смысла. Стать телекомментатором? Все места заняты — мне никто не предлагал. Наблюдать за гонками дома по телевизору гораздо легче, чем я думал. Я получаю удовольствие. А ностальгии нет.