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Французский горнолыжник упал на скорости 150 км/ч, но поднялся и поехал дальше

19:08

Французский горнолыжник Максенс Музатон не смог завершить свой заезд в скоростном спуске на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо.

Он потерял управление на скорости порядка 150 км/ч, развернулся по своей оси, но смог встать на ноги и проехать дальше. До финиша он все-таки не смог добраться.

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