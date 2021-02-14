Французский горнолыжник упал на скорости 150 км/ч, но поднялся и поехал дальше

Французский горнолыжник Максенс Музатон не смог завершить свой заезд в скоростном спуске на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо.

Он потерял управление на скорости порядка 150 км/ч, развернулся по своей оси, но смог встать на ноги и проехать дальше. До финиша он все-таки не смог добраться.