Завтра в Сочи стартуют тестовые соревнования на предолимпийской трассе в Красной Поляне в рамках этапа Кубка мира у женщин. Накануне с журналистами встретилась олимпийская чемпионка Ванкувера, трехкратная обладательница Большого хрустального глобуса и лидер Кубка мира нынешнего сезона Линдси Вонн.

- Линдси, вместе с американской командой вы провели в Сочи уже несколько дней. Какое мнение за это время составили о столице будущей Олимпиады?

- Я никогда раньше не была в России, так что для меня нынешний визит - это совершенно новый опыт, новое приключение. С самого нашего приезда все было очень хорошо организовано. Мы живем в прекрасной гостинице. Увы, у меня пока не было возможности осмотреть собственно Сочи, поскольку сейчас я, как и все спортсменки, сосредоточена на тренировках и предстоящих стартах. Но здешние горы очень красивы, кататься здесь - одно удовольствие. Мне очень нравится. Наша женская трасса сделана просто идеально. Ее вполне можно назвать уникальной, особенной.

- Как бы вы оценили работу в Сочи волонтеров и оргкомитета в целом?

- Мне кажется, они прекрасно делают свою работу. Понятно, что вчера выпало много снега, было сложно, но все старались. Мне уже пришлось раздать здесь множество автографов, в основном волонтерам на склоне. Так что мне очень приятно здесь находиться - все нас очень поддерживают и тепло принимают. Всегда здорово присутствовать на соревнованиях, где все воодушевлены происходящим. А здесь, в Сочи, все очень рады видеть нас. Это очень приятно.

- Поделитесь своим мнением о здешней трассе. Не кажется ли вам, что некоторые ее части, например, трамплины, сложноваты для женских соревнований?

- Нет, я так не думаю. Согласна, трасса довольно сложная, однако не соглашусь, что она чересчур сложна для женщин. Здесь есть все, что должно быть: открытые и закрытые повороты, трамплины, контр-уклоны, косые спуски и так далее. И мне кажется, это здорово, что трасса в Сочи такая интересная. Она соответствует уровню спортсменок, которые выступают в Кубке мира. (Екатерина КУЛИНИЧЕВА)