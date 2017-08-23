Виталий Мутко: "Четыре медали – это серьезный результат, это потенциал, который может превратиться в золото"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает хорошим результатом четыре медали, завоеванные россиянами в греко-римской борьбе на чемпионате мира в Париже. Отечественные борцы греко-римского стиля впервые с 1953 года не сумели выиграть золотые медали на чемпионате мира. На проходящем в Париже турнире россияне выиграли четыре награды и заняли первое место в общекомандном зачете (46 очков). Серебро завоевали Александр Чехиркин (весовая категория до 75 кг) и Муса Евлоев (до 98 кг), бронзу – Степан Марянян (до 59 кг) и Артем Сурков (до 66 кг). Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов в категории до 80 кг проиграл в стартовой схватке, а олимпийский чемпион–2016 Давит Чакветадзе снялся из-за травмы с поединка за третье место в весе до 85 кг.

– Да, за всю историю мы никогда не уезжали с чемпионата без золотых медалей, но в принципе у нас четыре медали, и практически везде мы боролись, разве что Рома Власов сразу уступил, – цитирует ТАСС Мутко. – Четыре медали – это серьезный результат, это потенциал, который может превратиться в золото. Тем более, это постолимпийский год, обновление команды серьезное, плюс новые правила, и все это требует времени. Вот если бы мы совсем без медалей вернулись, а так четыре награды – хороший результат, так что не стоит так просто драматизировать ситуацию.

Абсолютно уверен, что греко-римская борьба – это наш вид спорта, но конкуренция в мире очень серьезная. Думаю, тренеры, федерация, центр сборных подведут итоги. Но я считаю, что это неплохой результат.