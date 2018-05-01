Тренер сборной Украины: "Решение ехать в Россию на ЧЕ было единогласным"

Тренер сборной Украины по борьбе Мурад Саргсян подчеркнул, что решение приехать в Каспийск на чемпионат Европы было единогласным. Ранее Минспорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

- Это было единогласное решение, сомнений в команде ни у кого не было, - сказал Саргсян. - Если не участвовать, то не отберешься на чемпионат мира, на Олимпийские игры... Политические проблемы - это временно, мы все надеемся, что скоро все закончится. Что касается закона, принятого украинской Верховной Радой, что спортсменам нельзя выступать в России, то там все не совсем так. Нельзя ехать за счет государства, а за свой счет - пожалуйста. Мы ехали за свой счет, этого запретить не могут. Почему отсутствует Жан Беленюк? Дело в том, что он связан с вооруженными силами Украины, а им действительно запрещено выступать в России. (Михаил ПОТАПОВ)