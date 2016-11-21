Давит Чакветадзе: "Никаких драк с грузинскими борцами не было!"

Олимпийский чемпион-2016 по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 килограммов Давит Чакветадзе заявил, что драки на Кубке европейских наций между борцами сборных России и Грузии не было. Ранее в сети появилось видео, на котором Зураб Датунашвили и Имиль Шарафетдинов начали выяснять отношения во время своего поединка, после чего к ним подключились другие борцы и тренеры команд. Потасовку удалось быстро прекратить, а ее зачинщики были дисквалифицированы арбитрами соревнований.

– Ничего особенного не случилось, – сказал Чакветадзе. – Инцидент произошел между Эмилем Шарафутдиновым и Зурабом Датунашвили. У ребят сдали нервы, и началась словесная перепалка. Борьба – это же эмоции. Я лично в этом участия не принимал. Наоборот, мы пытались успокоить конфликт. Вскоре они ушли с ковра, пожали друг другу руки и соревнования продолжились. Никаких ссор, драк не было. (Любовь КОНЯЕВА)