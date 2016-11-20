Гоги Когуашвили: "Информация о драке между борцами России и Грузии - чепуха"

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что драки на Кубке европейских наций между борцами сборных России и Грузии не было. Ранее в сети появилось видео, на котором Зураб Датунашвили и Имиль Шарафетдинов начали выяснять отношения во время своего поединка, после чего к ним подключились другие борцы и тренеры команд. Потасовку удалось быстро прекратить, а ее зачинщики были дисквалифицированы арбитрами соревнований.

– Вся информация о драке между борцами России и Грузии – чепуха, потому что ее не было! – отметил Когуашвили. – Я не знаю, кому выгодно писать подобные новости. Да, между ребятами возник инцидент, обоих сняли с состязаний, но через пять минут борцы пожали друг другу руки и продолжили соревноваться. У нас контактный вид спорта. Ничего серьезного не произошло. Сборная России в итоге выиграла соревнования, и мы стали чемпионами! (Любовь КОНЯЕВА)