Тренер: "Потасовка борцов на Кубке наций завершилась рукопожатием"

Потасовка с участием российского борца греко-римского стиля Имиля Шарафетдинова и его соперника грузина Зураба Датунашвили на Кубке европейских наций в Румынии завершилась рукопожатием. Об этом сообщил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. Ранее в сети распространилось видео потасовки.

- Думаю, слово "драка" в данной ситуации слишком надутое слово, хотя инцидент все-таки имел место, - приводит ТАСС слова Когуашвили. - В какой-то момент спортсмены сгоряча не сдержали эмоций, но быстро одумались. Через несколько минут они уже жали руки и братались за ковром.

Судья запоздал в этой ситуации. Я в какой- то момент предугадал, что назревает конфликт, и выкинул челлендж на ковер, чтобы остановить схватку, но он не среагировал.

Это была кубковая встреча, что всегда интересно, всегда с накалом. Тем более соперник был достаточно силен, и наши ребята достойно боролись. Поэтому поздравляю нашу команду и наших болельщиков с блестящим выступлением, ведь ехали мы только за победой.