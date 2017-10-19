Чакветадзе прооперирован и вернется через полгода

Олимпийский чемпион 2016 года по греко-римской борьбе россиянин Давит Чакветадзе успешно перенес в Германии операцию на поврежденном колене. Как сообщил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили, процесс реабилитации спортсмена займет примерно полгода. Спортсмен порвал крестообразную связку колена в полуфинальной схватке чемпионата мира-2017, проходившего в третьей декаде августа в Париже.

– Операция Давита Чакветадзе, сделанная в знаменитой клинике в Карлсруэ, прошла успешно, – цитирует "Р-Спорт" Когуашвили. – Сейчас он по-прежнему находится в Германии и уже приступил к восстановительным процедурам и упражнениям. На протяжении трех недель он будет находиться в клинике на реабилитации. И через полгода Давит сможет спокойно готовиться к чемпионату России.

Давит постепенно начинает работать по специальной программе восстановления. Следующая часть его реабилитационного периода пройдет в России, в Москве. В декабре у нас в Кабардино-Балкарии будет проходить базовый сбор для подготовки к турнирам следующего года и, думаю, Давит поедет на него в составе сборной России.