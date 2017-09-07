Помощник президента ФТАР: "Не получали от IWF информации об отстранении россиян от ЧМ-2017"

Помощник президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров сообщил, что ФТАР пока не получала от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) никакой информации по возможному пропуску российскими спортсменами чемпионата мира из-за нарушений антидопинговой дисциплины.

Ранее появилась информация, что сборная России по тяжелой атлетике окажется в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира-2017 из-за многочисленных допинговых нарушений. Турнир пройдет в конце ноября – начале декабря в США.

- Пока официальной информации от международной федерации мы не получали, узнали эту информацию из СМИ, - цитирует "Р-Спорт" петрова. - Сейчас работает комиссия, которая должна доложить о результатах работы 30 сентября на исполкоме. Откуда эта информация появилась, нам пока неизвестно.

Источник: Россия будет отстранена от участия в чемпионате мира