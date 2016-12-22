10:25 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Кандидатуры Кузнецова и Колесникова будут утверждены на постах главных тренеров сборных России по тяжелой атлетике

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Павел Кузнецов и Николай Колесников на исполкоме Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) будут утверждены главными тренерами мужской и женской сборных страны. Сегодня в Москве состоится заседание исполкома федерации, на котором, в частности, будут избраны вице-президент и генеральный секретарь ФТАР, а также утверждены наставники национальных команд.

Президентом федерации 22 ноября на отчетно-выборной конференции во Владимире был избран Максим Агапитов, ранее исполнявший обязанности главы организации.

- Главным тренером мужской сборной России будет утвержден Павел Кузнецов, - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. - Александр Венков возглавит молодежную команду, а у женщин главным тренером женской и молодежной команд станет Николай Колесников. Фамилии уже согласованы, кандидатуры должны быть утверждены.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/weightlifting/20161222/1114100653.html

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