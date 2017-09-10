Николай Карполь: "Календарь чемпионата России мешает женской сборной по волейболу"

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь выразил мнение, что неправильно составленный календарь матчей чемпионата России мешает женской сборной показывать стабильные результаты. По его словам, из-за этого россиянки не могут набрать оптимальную форму.

– Нам мешает излишне растянутый календарь, – приводит ТАСС слова Карполя. – Команды тратят очень много времени на перелеты, допустим на Сахалин и обратно, вместо того, чтобы потратить это время на восстановление. Поэтому у нас некоторые игроки до сих пор не в форме – у них просто нет времени на восстановление кондиций.

Сборная России завершила выступление на Всемирном кубке чемпионов, который проходит в Японии. Подопечные Владимира Кузюткина одержали две победы и потерпели три поражения.