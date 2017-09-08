Женская сборная Китая разгромила Южную Корею в матче Всемирного кубка чемпионов

Женская сборная Китая по волейболу обыграла команду Южной Кореи в третьем матче Всемирного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3-0. Отметим, что во втором сете кореянки смогли набрать только четыре очка.

Эта победа стала для олимпийских чемпионок 2016 года третьей на турнире. Южная Корея потерпела третье поражение.

Сборная Китая в следующем матче встретится с Россией 9 сентября, Южная Корея в тот же день сыграет с Бразилией.

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

Китай – Южная Корея – 3-0 (25:14, 25:4, 25:12)