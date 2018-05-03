12:38 | Волейбол

Василева и Маммадова покинут казанское "Динамо"


Доигровщица Элица Василева и диагональный игрок Наталья Маммадова покинут казанское "Динамо" в следующем сезоне. Об этом сообщил "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее клуб покинула доигровщица Ирина Воронкова.

Контракт с болгарской волейболисткой Василевой, пропустившей финал чемпионата России из-за травмы, не будет продлен.  Со спортсменкой из  Азербайджана Маммадовой будет  соглашение будет расторгнуто, несмотря на то, что она стала самым результативным игроком чемпионата.    

Казанское "Динамо" по итогам сезона заняло второе место в чемпионате России и дошло до "Раунда шести" Лиги чемпионов.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20180503/1136330326.html

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