Василева и Маммадова покинут казанское "Динамо"

Доигровщица Элица Василева и диагональный игрок Наталья Маммадова покинут казанское "Динамо" в следующем сезоне. Об этом сообщил "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее клуб покинула доигровщица Ирина Воронкова.

Контракт с болгарской волейболисткой Василевой, пропустившей финал чемпионата России из-за травмы, не будет продлен. Со спортсменкой из Азербайджана Маммадовой будет соглашение будет расторгнуто, несмотря на то, что она стала самым результативным игроком чемпионата.

Казанское "Динамо" по итогам сезона заняло второе место в чемпионате России и дошло до "Раунда шести" Лиги чемпионов.