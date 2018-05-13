Станислав Шевченко: "За "Зенит" была вся Россия! Поздравляю всех болельщиков с этой победой"

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко назвал победу казанского "Зенита" в финале Лиги чемпионов над итальянским клубом "Лубе Чивитанова" (3:2) огромным успехом для всего российского волейбола. Глава организации отметил, что казанцам удалось выиграть трофей, выступая на домашней арене.

– За "Зенит" была вся Россия, хотел бы поздравить всех болельщиков с этой победой, это огромный успех, – цитирует ТАСС Шевченко. – Ребята проявили свои лучшие качества, порадовали всех любителей волейбола. На площадке, по сути, встретились две сборные мира, у соперников в составе практически не было итальянцев. Команды, которые проводят на домашней площадке решающие игры, обычно очень редко выигрывают.

Нам было очень непросто получить право провести эти соревнования в Казани. Хочу отметить серьезнейшую организацию, наши иностранные партнеры поставили нам пять с плюсом. То есть получился некий комплекс успеха – тренерский состав, волейболисты, организаторы, руководство республики и федерация.

Сантиметр ценою в титул. "Зенит" выиграл Лигу чемпионов!