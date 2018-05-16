Сборная России назвала состав на Лигу наций

Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на лигу наций. В составе команды шесть дебютантов.

В заявке российской сборной 21 игрока. На каждый игровой уик-энд разрешено заявлять не более 14 волейболистов. Первый этап пройдет 25-27 мая в Польше. Соперниками сборной России станут сборные Польши, Канады и Кореи.

Состав сборной России:

Связующие: Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Дмитрий Ковалев ("Урал"), Павел Панков ("Зенит Санкт-Петербург")

Диагональные: Константин Бакун ("Белогорье"), Максим Михайлов ("Зенит- Казань"), Виктор Полетаев ("Кузбасс"), Романас Шкулявичус ("Нова").

Либеро: Алексей Кабешов ("Урал"), Роман Мартынюк ("Локомотив" Новосибирск), Александр Соколов ("Ярославич").

Блокирующие: Илья Власов ("Факел"), Артем Вольвич ("Зенит-Казань"), Дмитрий Мусэрский, ("Белогорье"), Инал Тавасиев ("Кузбасс"), Игорь Филиппов ("Урал").

Доигровщики: Дмитрий Волков ("Факел"), Антон Карпухов ("Кузбасс"), Егор Клюка ("Факел"), Александр Маркин (московское "Динамо"), Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Сергей Савин ("Локомотив" Новосибирск).