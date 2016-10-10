Наталья Гончарова: "Успехами клуба нельзя перекрыть негативные эмоции, полученные в сборной"

Диагональная московского "Динамо" Наталья Гончарова подчеркнула в интервью "СЭ", что неудачное выступление сборной России на Олимпийских играх-2016 можно эмоционально компенсировать только успешным выступлением национальной команды. При этом она подчеркнула: опыт в сборной помогает и в клубе.

– Насколько тяжело вам переключать тумблер со сборной на клуб? - вопрос Гончаровой.

– Наоборот, легко. Опыт, полученный в играх за национальную команду, помогает, и с ним играть в клубе намного проще.

– А негативные эмоции, полученные в сборной, можно перекрыть успешными играми за клуб?

– Вот это все-таки разные вещи. Чтобы перезагрузить тот негатив, нужно сыграть ярко именно в сборной. В следующем году у нас чемпионат Европы, попытаемся сделать это там. У нашей команды уже получалось все в 2015-м. Попробуем повторить. (Владимир ИВАНОВ)

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