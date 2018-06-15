Россия в трех сетах победила Аргентину в Лиге наций

Сборная России обыграла Аргентину в матче 4-го тура предварительного раунда мужской Лиги наций - 3:0. Завтра россияне сыграют с Японией, послезавтра - с Германией. Игры группы проходят в немецком Людвигсбурге.

После 10 игр Россия занимает в сводной таблице четвертое место, дающее право участия в "финале шести".

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

РОССИЯ - Аргентина - 3:0 (25:20, 25:20, 26:24)

Китай - Италия - 1:3 (23:25, 21:25, 25:19, 17:25)

Корея - Австралия - 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 21:25)

Канада - Бразилия - 3:0 (25:22, 34:32, 25:23)

Болгария - Франция - 0:3 (21:25, 20:25, 23:25)

Германия - Япония - 2:3 (22:25, 25:21, 15:25, 25:20, 12:15)