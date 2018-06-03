Россия в трех сетах обыграла Болгарию в Лиге наций

Сборная России победила Болгарию в матче группового турнира Лиги наций. После двух туров россияне с четырьмя победами и двумя поражениями идут на четвертом месте в сводной таблице.

Третий тур пройдет с 8 по 10 июня. Россияне сыграют с Бразилией, Китаем и Ираном.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Болгария - РОССИЯ - 0:3 (17:25, 15:25, 21:25)