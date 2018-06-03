Россия в трех сетах обыграла Болгарию в Лиге наций

Сборная России победила Болгарию в матче группового турнира Лиги наций. После двух туров россияне с четырьмя победами и двумя поражениями идут на четвертом месте в сводной таблице.
Третий тур пройдет с 8 по 10 июня. Россияне сыграют с Бразилией, Китаем и Ираном.
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Болгария - РОССИЯ - 0:3 (17:25, 15:25, 21:25)
rusfed 2.0
Неужели Локо оставит Константинова?
22:18
MaximAZ
все самые сильные игроки в других сборных во всю играют и бьются. Только у России свой загадочный собственный путь, который (в очередной раз) приведет к полным парткам того-самого на ЧМ и ЧЕ. Молодцы чо.
22:06
duha1_1_1
Я другого не пойму: Андерсон уже играет за США, Зайцев и ко с самого начала играют за Италию. Почему отдыхают Михайлов и Вольвич? Будет еще 3 недели передыха после лиги наций до августа, отдыхай не хочу....
21:54