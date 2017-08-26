Российские футболистки проиграли Бразилии в полуфинале Универсиады

Женская сборная России проиграла в полуфинале футбольного турнира на Универсиаде в Тайбэе. Россиянки с минимальным счетом уступили команде Бразилии. Автором единственного гола стала Джиованна Де Оливейра.

Таким образом, Россия поборется с ЮАР за бронзовые медали, а Бразилия сразится с Японией за золотые награды.

Универсиада

Футбол

Женщины

1/2 финала

Россия - Бразилия - 0:1 (0:1)

Гол: Де Оливейра, 29.