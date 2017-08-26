Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:37 | УНИВЕРСИАДА

Российские футболистки проиграли Бразилии в полуфинале Универсиады

3

Женская сборная России проиграла в полуфинале футбольного турнира на Универсиаде в Тайбэе. Россиянки с минимальным счетом уступили команде Бразилии. Автором единственного гола стала Джиованна Де Оливейра.

Таким образом, Россия поборется с ЮАР за бронзовые медали, а Бразилия сразится с Японией за золотые награды. 

Универсиада

Футбол

Женщины

1/2 финала

Россия - Бразилия - 0:1 (0:1)

Гол: Де Оливейра, 29.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Пиндосовский прихвостень

Почему на Универсиаде сборная выступает здорово, а на взрослых чемпионатах слабо, или вообще не пробивается туда?

18:38

shpasic

тема Шалимова и Григоряна?

18:31

баламошка

Достойно, молодцы! Жаль, что тема ..... не раскрыта)

17:48