Российские футболистки проиграли Бразилии в полуфинале Универсиады

Женская сборная России проиграла в полуфинале футбольного турнира на Универсиаде в Тайбэе. Россиянки с минимальным счетом уступили команде Бразилии. Автором единственного гола стала Джиованна Де Оливейра.
Таким образом, Россия поборется с ЮАР за бронзовые медали, а Бразилия сразится с Японией за золотые награды.
Универсиада
Футбол
Женщины
1/2 финала
Россия - Бразилия - 0:1 (0:1)
Гол: Де Оливейра, 29.
Пиндосовский прихвостень
Почему на Универсиаде сборная выступает здорово, а на взрослых чемпионатах слабо, или вообще не пробивается туда?
18:38
shpasic
тема Шалимова и Григоряна?
18:31
баламошка
Достойно, молодцы! Жаль, что тема ..... не раскрыта)
17:48