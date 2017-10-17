Родина вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Россиянка Евгения Родина победила Яну Фетт из Хорватии в первом круге турнира в Люксембурге. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Во втором круге Родина сыграет с немкой Кариной Виттхефт.
В другой встрече голландка Кики Бертенс обыграла чешку Денису Аллертову – 6:4, 7:5.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
РОДИНА (Россия) – Фетт (Хорватия, Q) – 7:5, 6:3
Бертенс (Голландия, 2) – Аллертова (Чехия) – 6:4, 7:5
Ван Уйтванк (Бельгия, Q) – Томлянович (Хорватия) – 6:2, 6:4
Уотсон (Великобритания) – Викмайер (Бельгия, Q) – 6:2, 6:1
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