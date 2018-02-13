Радванска вышла во второй круг турнира в Дохе

Агнешка Радванска из Польши вышла во второй круг турнира WTA в Дохе. Сегодня она в трех сетах переиграла немку Мону Бартель - 3:6, 6:3, 7:5.
В другой встрече японка Наоми Осака обыграла чешку Катержину Синякову.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония, Q) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:4, 6:0
Агнешка Радванска (Польша) - Мона Бартель (Германия) - 3:6, 6:3, 7:5
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