00:40 | Теннис — WTA

Радванска вышла во второй круг турнира в Дохе


Агнешка Радванска из Польши вышла во второй круг турнира WTA в Дохе. Сегодня она в трех сетах переиграла немку Мону Бартель - 3:6, 6:3, 7:5.

В другой встрече японка Наоми Осака обыграла чешку Катержину Синякову

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Наоми Осака (Япония, Q) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:4, 6:0

Агнешка Радванска (Польша) - Мона Бартель (Германия) - 3:6, 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/

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