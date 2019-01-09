Халеп уступила Барти во втором раунде турнира в Сиднее

Румынская теннисистка Симона Халеп выбыла во втором раунде турнира WTA в Сиднее (Австралия). Ее обыграла американка Эшли Барти (6:4, 6:4).

Матч продолжался один час и 28 минут. Румынка была посеяна на турнире под первым номером. Соперник Барти по 1/4 финала станет известен позднее.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:4, 6:4

Тимеа Бачински (Швейцария) - Саманта Стосур (Австралия, WC) - 5:7, 6:4, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 10) - Катержина Синякова (Чехия, Q) - 7:6, 2:6, 6:2