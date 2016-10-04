Анастасия Мыскина: "Хочется услышать мнение Шараповой о сложившейся ситуации"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина призналась, что рада сокращению возвращению в спорт Марии Шараповой. Сегодня CAS вынес решение о сокращении дисквалификации россиянки за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Мне сложно как-то оценивать решение, которое огласил CAS, – сказала Мыскина. – Оно уже вынесено и нет смысла говорить, справедливо ли оно. Главное, что срок дисквалификации для Марии Шараповой сокращен и уже 26 апреля она снова сможет выйти на корт. Мы все этому рады!

Конечно, сейчас хочется услышать, что же скажет сама Мария по этому поводу: готова ли она вновь выступать после такого длительного перерыва? Безусловно, после столь долгой паузы, ей будет очень сложно, однако, думаю, что у Марии все получится! Я в нее верю! (Любовь КОНЯЕВА)