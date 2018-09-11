Женский финал US Open оказался более рейтинговым на американском ТВ, чем мужской

На американском телеканале ESPN аудитория женского одиночного финала US Open оказалась более значительной, чем мужского. Об этом свидетельствую данные, опубликованные на сайте канала.

В женском финале японка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс (6:2, 6:4). Матч ознаменовался скандальным поведением американской теннисистки. У мужчин серб Новак Джокович переиграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (6:3, 7:6, 6:3).

Согласно имеющимся данным, женский финал на канале смотрели 3,1 миллиона зрителей. Мужской имел аудиторию в 2,06 миллиона. Таким образом, разница по этому показателю составила более чем миллион зрителей.

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