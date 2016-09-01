Южный вышел в третий круг US Open, где сыграет с Джоковичем

Михаил Южный пробился в третий круг US Open. В матче второго круга россиянин в трех сетах обыграл аргентинца Гвиду Пелью. Также во второй круг пробился Гаэль Монфис, который также в трех партиях победил Яна Шатрала.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
ЮЖНЫЙ (Россия) – Пелья Г. (Аргентина) – 6:2, 6:1, 7:6(7:3)
Монфис Г. (Франция, 10) – Шатрал (Чехия, Q) – 7:5, 6:4, 6:3
df436fh
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01:53
vada
Южный тоже кстати пошел по стопам Донского и Габашвили и подавая на матч отдал свою подачу, но опомнился на тае. Щас Кузнецов еще в 3 сете имея 2 выигранных за плечами в его пользу в 3 сете вел 4-3 с брейком и отдался, но пока хз чем закончится матч. Похоже у наших это болезнь. И если у кого-то это тупо нервы и расслабон, то у некоторых реально с головой не в порядке.
01:20