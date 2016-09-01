Южный вышел в третий круг US Open, где сыграет с Джоковичем

Михаил Южный пробился в третий круг US Open. В матче второго круга россиянин в трех сетах обыграл аргентинца Гвиду Пелью. Также во второй круг пробился Гаэль Монфис, который также в трех партиях победил Яна Шатрала.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

ЮЖНЫЙ (Россия) – Пелья Г. (Аргентина) – 6:2, 6:1, 7:6(7:3)

Монфис Г. (Франция, 10) – Шатрал (Чехия, Q) – 7:5, 6:4, 6:3