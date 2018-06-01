Возняцки победила Пармантье на Roland Garros и сыграет с Касаткиной

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки победила Полин Пармантье в третьем круге Roland Garros. В четвертом круге соперницей датчанки станет россиянка Дарья Касаткина.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Полин Пармантье (Франция, WC) - 6:0, 6:3