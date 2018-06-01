18:00 | Теннис — "Большой шлем"

Возняцки победила Пармантье на Roland Garros и сыграет с Касаткиной

3

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки победила Полин Пармантье в третьем круге Roland Garros. В четвертом круге соперницей датчанки станет россиянка Дарья Касаткина.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Полин Пармантье (Франция, WC) - 6:0, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

masek13

diskmen - ставь. Проиграет Касатка, выигрыш баблосиков настроение приподнимет, выиграет - не так жалко баблосики будет)

18:24

diskmen

Против наших ставить не буду ,но думаю Касатка проиграет.

18:06

За Арсеналий с детцтва

Молодец Каролиночка , не то что допинговая Шугарпова.

18:05

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!