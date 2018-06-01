Возняцки победила Пармантье на Roland Garros и сыграет с Касаткиной

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки победила Полин Пармантье в третьем круге Roland Garros. В четвертом круге соперницей датчанки станет россиянка Дарья Касаткина.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Возняцки (Дания, 2) - Полин Пармантье (Франция, WC) - 6:0, 6:3
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masek13
diskmen - ставь. Проиграет Касатка, выигрыш баблосиков настроение приподнимет, выиграет - не так жалко баблосики будет)
18:24
diskmen
Против наших ставить не буду ,но думаю Касатка проиграет.
18:06
За Арсеналий с детцтва
Молодец Каролиночка , не то что допинговая Шугарпова.
18:05