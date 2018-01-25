Возняцки - первая финалистка Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки пробилась в финал Australian Open. Сегодня она в двух сетах переиграла бельгийку Элисе Мертенс.

Вторая финалистка определится в матче между румынкой Симоной Халеп и немкой Ангелик Кербер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Возняцки (Дания, 2) - Мертенс Э. (Бельгия) - 6:3, 7:6(7:2)