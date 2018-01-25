Возняцки - первая финалистка Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки пробилась в финал Australian Open. Сегодня она в двух сетах переиграла бельгийку Элисе Мертенс.
Вторая финалистка определится в матче между румынкой Симоной Халеп и немкой Ангелик Кербер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Возняцки (Дания, 2) - Мертенс Э. (Бельгия) - 6:3, 7:6(7:2)
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ValeraK
Красотка!
08:14
Бней Иегуда
Браво, Каро!)) 3-й финал в карьере, и шанс вновь стать первой уже через час-полтора.)
08:09