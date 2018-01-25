08:00 | Теннис — "Большой шлем"

Возняцки - первая финалистка Australian Open

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Датчанка Каролин Возняцки пробилась в финал Australian Open. Сегодня она в двух сетах переиграла бельгийку Элисе Мертенс.

Вторая финалистка определится в матче между румынкой Симоной Халеп и немкой Ангелик Кербер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал 

Возняцки (Дания, 2) - Мертенс Э. (Бельгия) - 6:3, 7:6(7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/2/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ValeraK

Красотка!

08:14

Бней Иегуда

Браво, Каро!)) 3-й финал в карьере, и шанс вновь стать первой уже через час-полтора.)

08:09