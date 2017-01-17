Владимир Камельзон: "Рублеву в матче с Маррэем нужно создать впечатление, что он умеет играть"

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон отметил, что теннисист Андрей Рублев не сможет обыграть Энди Маррэя во втором круге Australian Open. По его словам, россиянину необходимо создать о себе хорошее впечатление.

- Рублев - один из талантливейших игроков, но он еще не дорос до такого уровня, чтобы обыгрывать Маррэя, - приводит "Р-Спорт" слова Камельзона. - Его задача одна: хорошая мина при плохой игре. Надо создать хорошее впечатление о том, что он умеет играть. Победа Рублева станет мировой сенсацией. Но не боги горшки обжигают! Рублев на хорошем ходу, но я думаю, что ему просто повезло, что он выйдет на центральный корт играть с Маррэем. Это уже большая победа. Рублев уже выиграл все, что можно на этом турнире. Надо себя показать на этом уровне. Рублев своеобразен, у него есть хорошая скорость и подача. Надо только их показать.