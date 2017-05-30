Вавринка вышел во второй круг Roland Garros

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил словака Йозефа Ковалика в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6), 6:3. В следующем матче Вавринка сыграет с украинцем Александром Долгополовым, который обыграл аргентинца Карлоса Берлока.

Во второй круг турнира также пробились словак Мартин Клижан, представитель Узбекистана Денис Истомин и Чон Хен из Кореи.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Вавринка (Швейцария, 3) - Ковалик (Словакия, Q) - 6:2, 7:6 (8:6), 6:3

Долгополов (Украина) - Берлок (Аргентина) - 7:5, 6:3, 6:4

Клижан (Словакия) - Локоли (Франция, WC) - 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 0:6, 6:4

Истомин (Узбекистан) - Эскобедо (США) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4

Чон Хен (Корея) - Керри (США, 27) - 6:4, 3:6, 6:3, 6:3