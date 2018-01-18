Тим вышел в третий круг Australian Open, проиграв два первых сета

Австриец Доминик Тим победил Дениса Кудлу в матче второго круга Australian Open в пяти сетах. Его соперником станет победитель пары Иржи Веселы и Маттео Берреттини.

Венгр Мартон Фучович оказался сильнее американца Сэма Керри, Альберт Рамос Виньолас из Испании обыграл Тима Смычека из США, а представитель Аргентины Николас Кикер выиграл у словака Лукаша Лацко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Тим (Австрия, 5) - Кудла (США, Q) - 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3

Фучович (Венгрия) - Керри (США, 13) - 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:2

Рамос-Виньолас (Испания, 21) - Смычек (США, WC) - 6:4, 6:2, 7:6 (7:2)

Кикер (Аргентина) - Лацко (Словакия) - 6:2, 7:5, 1:6, 7:5