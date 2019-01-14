Шарапова разгромила Дарт в первом круге Australian Open, не отдав ни одного сета

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге Australian Open оыбграла британку Хэрриет Дарт - 6:0, 6:0.

В следующем раунде Шарапова сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая обыграла румынку Сорану Кирстю.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Шарапова (Россия, 30) - Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) - 6:0, 6:0

Ребекка Петерсон (Швеция) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:4, 6:1