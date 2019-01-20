Шарапова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова в четвертом круге Australian Open уступила австралийке Эшли Барти. Игра продлилась 2 часа 25 минут и завершилась в трех сетах - 4:6, 6:1, 6:4.

В четвертьфинале Барти сыграет с чешкой Петрой Квитовой, которая ранее победила американку Аманду Анисимову.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 15) - Мария Шарапова (Россия, 30) - 4:6, 6:1, 6:4