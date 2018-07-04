Шамиль Тарпищев: "Шарапова может выиграть турнир "Большого шлема", если будет мотивация"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой от Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона. По его словам, Шарапова слишком много ошибалась.

– Дьяченко достаточно быстро играет, а Шарапова форму еще не успела набрать. Теннисисты ее уровня набирают к 3-4 кругу, а вчера она допустила слишком много брака. Сейчас у нее нет той наигранности, которая должна быть, – отметил Тарпищев. – Ей для этого надо еще матчей 20 сыграть. Она тренировалась, но не играла на траве, поэтому была не в форме, нервная система была не готова играть. В женском теннисе сейчас нет явного лидера и в силу этого при хорошем стечение обстоятельств можно выигрывать "Большой шлем". Для этого нужна мотивация, если она у Марии есть, то она это может сделать. Если она себя заставляет играть, тогда сложно. Она хочет сыграть на Олимпийских игра в Токио, значит мотивация есть, нужно набрать форму и играть. (Михаил ПОТАПОВ)