Роджер Федерер: "Я сомневался, что смогу снова сыграть в финале Уимблдона"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в финале Уимблдона против Марина Чилича (6:3, 6:1, 6:4) отметил, что еще в прошлом сезоне не надеялся на успех. Спортсмен выиграл 19-й турнир "Большого шлема" и восьмой, рекордный, Уимблдон.

- Я сомневался, что смогу снова сыграть в финале Уимблдона, - приводит пресс-служба турнира слова Федерера. - В прошлом году у меня были тяжелые поражения в финалах, когда дважды проиграл Новаку Джоковичу. Но я продолжал верить и мечтать. Сегодня я выиграл турнир в восьмой раз, и это фантастика.