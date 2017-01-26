Роджер Федерер - в финале Australian Open

17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, в пяти сетах обыграв соотечественника Стэна Вавринку – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. В решающем матче соревнования соперником 17-го "сеяного" станет победитель второй полуфинальной пары Рафаэль Надаль – Григор Димитров.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Федерер (Швейцария, 17) – Вавринка (Швейцария, 4) – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3
shpasic
Федя и Надя были здесь.
16:15
Читатель.
Эпик... Просто эпик...
16:07
ozozolio
А молодых то и нету, что в мужском, что женском
15:33
mironicus
даже страшно вот подумать про Федю если найдут какой-нибудь допинг ! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!!!
15:23
Max2015
Казалрсь этого уже никогда не произойдет... Великий!
15:22
alexzander
Jaroslav-13 - McLaren - the best Да, в 2005 и как раз проиграл Роджеру
15:18
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Роджер-великолепен!Просто высшее искусство,так распределять силы) В 35 лет - финалист!Кажется,такое в последний раз удавалось Агасси в Америке.
15:17
Bee
Ф е д о р р р р р! ! ! Красава! Тяжко было, сил не осталось почти, он даже повязку не кинул зрителям, взял сумки и хотел уйти... Но как он сдержанно радовался победе над своим корешом Стасяном! Федя - икона спорта. Держу кулаки на финал.
15:04
Айртон
Браво, Федя!)) После полуфинала со Стасяном в финале должно быть легче.)
14:51
King's Bounty 999
Федя даже круче Бориса !
14:51
alexzander
Молодец Роджер! Матч был очень интересен в плане психологической борьбы, как Роджер сам выигрывал, проигрывал, ломался и заставлял себя перестраиваться. Ну а у Вавринки это флер Роджера так и витает, что он Великий, старший, на него равнение и никак преодолеть это он не в состоянии, ну что ж , ждем Рафу!!!
14:47
Germiston
Человечище! Но хватит ли его на финал?
14:47