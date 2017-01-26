14:43 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Роджер Федерер - в финале Australian Open

0
0
0
12

17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, в пяти сетах обыграв соотечественника Стэна Вавринку – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. В решающем матче соревнования соперником 17-го "сеяного" станет победитель второй полуфинальной пары Рафаэль НадальГригор Димитров.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 17) – Вавринка (Швейцария, 4) – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

0
0
0
12
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Федя и Надя были здесь.

16:15

Читатель.

Эпик... Просто эпик...

16:07

ozozolio

А молодых то и нету, что в мужском, что женском

15:33

mironicus

даже страшно вот подумать про Федю если найдут какой-нибудь допинг ! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!!!

15:23

Max2015

Казалрсь этого уже никогда не произойдет... Великий!

15:22

alexzander

Jaroslav-13 - McLaren - the best Да, в 2005 и как раз проиграл Роджеру

15:18

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Роджер-великолепен!Просто высшее искусство,так распределять силы) В 35 лет - финалист!Кажется,такое в последний раз удавалось Агасси в Америке.

15:17

Bee

Ф е д о р р р р р! ! ! Красава! Тяжко было, сил не осталось почти, он даже повязку не кинул зрителям, взял сумки и хотел уйти... Но как он сдержанно радовался победе над своим корешом Стасяном! Федя - икона спорта. Держу кулаки на финал.

15:04

Айртон

Браво, Федя!)) После полуфинала со Стасяном в финале должно быть легче.)

14:51

King's Bounty 999

Федя даже круче Бориса !

14:51

alexzander

Молодец Роджер! Матч был очень интересен в плане психологической борьбы, как Роджер сам выигрывал, проигрывал, ломался и заставлял себя перестраиваться. Ну а у Вавринки это флер Роджера так и витает, что он Великий, старший, на него равнение и никак преодолеть это он не в состоянии, ну что ж , ждем Рафу!!!

14:47

Germiston

Человечище! Но хватит ли его на финал?

14:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ