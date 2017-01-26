Роджер Федерер - в финале Australian Open

17-кратный чемпион турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, в пяти сетах обыграв соотечественника Стэна Вавринку – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. В решающем матче соревнования соперником 17-го "сеяного" станет победитель второй полуфинальной пары Рафаэль Надаль – Григор Димитров.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Федерер (Швейцария, 17) – Вавринка (Швейцария, 4) – 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3