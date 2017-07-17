Роджер Федерер: "Сам удивлен тому, как складывается сезон"

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что не ожидал от себя такой успешной игры в этом сезоне. 35-летний спортсмен сегодня выиграл Уимблдон в восьмой раз в карьере, в финале обыграв Марина Чилича. Ранее он стал победителем Открытого чемпионата Австралии.

– Если честно, я сам удивлен тому, как складывается этот сезон, – цитирует Федерера BBC. – Я отлично себя чувствую, и на корте все складывается также хорошо. Я хорошо преодолеваю сложности на корте, в нужные моменты повышая уровень своей игры. Удивлен, что все так хорошо идет.

Предполагал, что еще смогу здорово играть, но не думал, что настолько. Наверняка бы надо мной посмеялись, если бы до старта сезона я сказал, что выиграю два из трех первых "Шлемов".