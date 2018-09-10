Ричард Ингс: "Уильямс должна извиниться перед судьей, а не наоборот"

Бывший австралийский арбитр Ричард Ингс отметил, что американская теннисистка Серена Уильямс должна извиниться перед судьей Карлосом Рамосом, который работал на финале US Open с Наоми Осакой. Уильямс проиграла японке и устроила истерику во время игры, назвав судью вором, получив несколько предупреждений и штраф в виде отобранного гейма.

– Четырех десятков лет работы судьей было бы недостаточно, чтобы подготовиться к тому, что пережил Рамос, – цитирует Sydney Morning Herald Ингса. – Это называется "добро пожаловать на работу". Я представляю, как он себя чувствовал. Все действия Рамоса были оправданы. Тренеры прекрасно знают, что подсказки игрокам – это нарушение кодекса поведения. Все игроки, знаю, что разбитая на корте ракетка – это нарушение правил. Все знают, что публичная атака на арбитра – это нарушение. Рамос терпеливо дождался конца тирады Уильямс, продемонстрировал спокойствие, пока она не обвинила его в воровстве и обмане.

Уильямс замечательная теннисистка. Величайшая. Вероятно, она не раз сталкивалась с сексизмом и расизмом. Ее статус иконы позволяет ей рассказывать об этом публике. Но мы не должны допускать, чтобы это все компенсировало ее неправоту в конкретном случае. Решения судьи не имели никакого отношения к сексизму и расизму. Все видели, что правила были нарушены. Уильямс должна извиниться перед Рамосом, а не наоборот.