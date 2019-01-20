Рафаэль Надаль: "Ждал большего сопротивления от Бердыха"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что ждал большего сопротивления от чеха Томаша Бердыха в матче четвертого круга Australian Open. Испанец победил со счетом 6:0, 6:1, 7:6 (7:4).

– Конечно, я ждал большего сопротивления. Как в третьем сете, например, – цитирует AFP Надаля. – Но я доволен своей игрой в первую очередь. Было много положительных моментов. Бердых же допустил в первой части игры больше ошибок, чем обычно. Я чувствовал себя комфортно, мне удавалось проявить агрессию и не давать ему времени на розыгрыши. Счет после первых двух сетов был ненормальным для такого уровня соперника. В третьем сете он заиграл быстрее, и мне было трудно создавать ему проблемы. Но все же я вырвал победу, что важно для обретения уверенности.

В следующем раунде я впервые сыграю с Тиафо. Он молод, но уже некоторое время находится на виду. Он быстр, имеет хорошую подачу. Это динамичный агрессивный игрок. В четвертьфинал он попал, обыграв сильных оппонентов. Будет сложно. Но по-другому никак на этой стадии турнира.