Рафаэль Надаль: "Хачанов - опасный соперник. У него яркое будущее"

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с россиянином Кареном Хачановым в третьем круге Уимблдона, отметив, что это опасный соперник. По его словам, надо хорошо подготовиться.



– Знаю, что Хачанов работает с Бланко, – цитирует Надаля Sport.es. – Он действительно много работает и у него большой потенциал. У него мощные удары, хорошие подачи, качественные форхенд и бэкхенд. Думаю, его ждет яркое будущее.

Мне достался опасный соперник и будет непросто. Он хорошо смотрелся на турнире в Халле. Нужно хорошо подготовиться и провести матч на высоком уровне.