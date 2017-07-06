Плишкова проиграла Рыбариковой во втором круге Уимблдона

Чешка Каролина Плишкова уступила словачке Магдалене Рыбариковой во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 2:6. В третьем круге Рыбарикова сыграет с украинкой Лесей Цуренко.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Рыбарикова (Словакия) - Плишкова (Чехия, 3) - 3:6, 7:5, 6:2
Мартич (Хорватия, Q) - Аллертова (Чехия) - 6:1, 6:4
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Та же фигня, что и у Петрушки.) Карма предмэйжоровского титула.)
20:12